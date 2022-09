Claro Uphill Marathon estreia em outubro em Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo - Claro Uphill Marathon

Publicado 23/09/2022 12:27

As inscrições já podem ser feitas no site do evento para as distâncias de 5 km e 21 km (https://uphillmarathon.com.br/uphill-serra-de-nova-friburgo/).

Depois de movimentar cerca de 6 mil atletas nas duas edições anteriores – Serra dos Órgãos (RJ) e Serra do Rio do Rastro (SC) –, a Claro Uphill desembarca com seu time de corredores radicais, conhecidos como “ninja runners”. Eles largam às 7h do sábado (8) em frente à prefeitura de Cachoeiras de Macacu para encarar 21 km em um percurso deslumbrante. Ao longo do caminho, os atletas desfrutarão do visual de belezas naturais como a Pedra do Cão Sentado, as cachoeiras Adutora, Véu de Noiva e Feiticeira e o Parque Estadual dos Três Picos.

Os 100 primeiros colocados no percurso de 21km se classificam para o Uphill Desafio Morro da Cruz 3K. A missão de tirar o fôlego é alcançar o topo do Morro da Cruz após superar uma escadaria de 2.500 degraus irregulares e quase 1.300 metros de elevação. Prevista para 11 horas, a largada dessa prova de 3 km será com 10 atletas a cada três minutos. Além de medalhas, todos os atletas terão a recompensa de descer o morro via teleférico curtindo a bela paisagem de Novo Friburgo. Quem cumprir a árdua tarefa em menos de 16 minutos receberá uma premiação extra de R$ 1 mil.

“Nossos atletas de Uphill terão o privilégio de testar seus limites em um trecho de asfalto muito bom na Serra de Cachoeiras de Macacu, um lugar pouco conhecido dos trilheiros e montanhistas e com uma natureza generosa e bastante preservada”, ressalta Shubi Guimarães, diretora técnica do circuito Uphill Marathon.

“Uphill é uma fábrica de lendas, uma comunidade de destemidos que só aumenta. Não só por aqueles que encaram a meia maratona mais desafiadora do país, mas também por estreantes na corrida de subida que estão se adaptando às distâncias mais curtas criadas pelo evento e que vêm caindo no gosto do público. O Rio de Janeiro se tornou a principal casa da Uphill, que cresceu este ano com provas em Serra dos Órgãos, Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu e o encerramento do calendário com a tão aguardada etapa no Corcovado, em novembro.”, avalia Bernardo Fonseca, CEO da X3M.

A cultura nipônica, que inspira a saga da Uphill Marathon ao longo de 10 anos no país, é uma das marcas de Nova Friburgo. A cidade foi um dos destinos no Brasil para os primeiros imigrantes japoneses nos anos 30. Os participantes de Uphill terão boas opções para interagir com este legado cultural e conhecer o polo gastronômico e cervejeiro que é uma atração turística à parte na região .

Patrocinada por Claro e Secretaria de Esporte e Lazer do Governo Estadual do Rio de Janeiro, a etapa da Uphill Marathon em Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu é apoiada por Land Rover, Maçãs Turma da Mônica e Trio. A arena terá a presença da loja própria Uphill Store e de expositores com grandes marcas de produtos relacionados ao evento. Durante a premiação, os atletas poderão celebrar o momento com muita música e descontração.

Serviços:

07/10 – Sexta-feira

16H às 22H Abertura da Arena para entrega de Kits

08/10 – Sábado

07H Largada 21K

08H Abertura do Village

08H Entrega de Kits

11H Largada Desafio 3K

15H Encerramento Entrega de Kits

16H Largada 5K

17H Festa de Premiação

18H Show

Vídeo promo da Etapa de Nova Friburgo – Cachoeira de Macacu: https://youtu.be/GXO8602r-YU

Informações para imprensa e influenciadores

Agência Esporte&Negócio - @esporteenegocio

www.esporteenegocio.com.br / (11) 5083 8845

Carlos Alessandro- carlos@esporteenegocio.com.br - (11) 98293-4224

Ygor Resende – ygor@esporteenegocio.com.br – (11) 96750-4511