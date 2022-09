Projeto Antologia - Guilherme Frem

Projeto AntologiaGuilherme Frem

Publicado 23/09/2022 13:55

Foram divulgados nesta quarta-feira (21/9), no Parque da Cidade (Sede da Apa Macacu), os vencedores do 1º Concurso de Fotografia Ambiental do Projeto Antologia realizado pelo Instituto de Ação Socioambiental (ASA), em parceria com as Secretarias Municipais do Ambiente e de Educação de Cachoeiras de Macacu. Confiram os vencedores:

Geovanna Klen da Silva (EM Castália)

Malu Gomes Peixoto (Sistema de Ensino Samelinha)

Sophia Nunes Costa Gonçalves (EM Sete de Setembro)

O evento contou com a presença do Secretário Municipal de Educação, Osório de Souza; da Vice-presidente do instituto Asa, Tatiana Horta; e de representantes da Apa Macacu e da Secretaria Municipal do Ambiente.