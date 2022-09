Palestra sobre "Elaboração de Projetos Culturais" para fazedores de cultura, músicos, artesãos, dentre outros movimentos culturais da cidade - Sormani Silva

Publicado 23/09/2022 14:02

Na oportunidade a consultora do Sebrae, Michelyne Silveira, explicou detalhadamente o passo a passo para elaborar um projeto cultural, visando a obtenção de recursos para fortalecimento da economia criativa local.

A palestra foi realizada através de uma parceria entre a Prefeitura, através da Fundação Macatur de Cultura e Turismo, com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC).

O evento contou com a presença do Presidente da Fundação Macatur, Paulo Schiavo; da Subsecretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Cláudia Viana; além de representantes de vários segmentos da cultura municipal como música, artesanato, patrimônio, dentre outros.