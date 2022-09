O intuito da pré-conferência é descentralizar a discussão e ampliar horizontes além da Sede - Sormani Silva

O intuito da pré-conferência é descentralizar a discussão e ampliar horizontes além da SedeSormani Silva

Publicado 23/09/2022 14:10

Aconteceu nesta quarta-feira (21/9), no Colégio Municipal São Francisco de Assis em Papucaia, a primeira pré-conferência realizadas pelo Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA) que discutiu as políticas públicas das crianças e dos adolescentes implementadas no município.

Cerca de 61 jovens de Papucaia abordaram diversos temas como saúde, cultura, esporte, lazer, segurança pública, meio ambiente, educação, mobilidade e infraestrutura/saneamento. Três temas foram os mais votados para serem levados à Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes que acontecerá no dia 30 de novembro, foram eles: Saúde - Trabalho preventivo dentro das escolas com psicólogos e assistentes sociais; Segurança: ampliação do efetivo nas ruas como PMs e Guardas Municipais; e Cultura: criação de teatro e espaços de cultura no município.

A primeira pré-conferência inovou no seu formato levando a discussão das políticas públicas das crianças e adolescentes pra dentro da escola onde diversos alunos das escolas São Francisco de Assis, Colégio Estadual Sol Nascente e Escola Municipal Rio das Pedras (Agro Brasil) puderam opinar e apontar os principais problemas que os afligem. A próxima pré-conferência acontecerá no dia 19 de outubro, em Japuíba, na Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida; e a terceira pré-conferência será realizada no dia 9 de novembro na Escola Estadual São José em Maraporã.

Participaram desta primeira pré-conferência a Conselheira Tutelar Nilma Pacheco; os conselheiros do CMDCA Luiz Carlos Santana, Rosimerio Ferreira Bastos, Tatiane Oliveira, Antônia Luiza da Silva, Silvia Cristina Berbet, Ana Carolina Moreira, Guilherme Marques e Cristiane Costa. E os trabalhos de discussão foram conduzidos pela Psicóloga Elaine Ribeiro Corrêa.