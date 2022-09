Segurança no trânsito é tema de palestras em creches municipais - Divulgação

Publicado 28/09/2022 12:42

A palestra, que foi realizada para celebrar a Semana nacional do Trânsito, abordou temas como sinalização, segurança, leis de trânsito, educação nas vidas urbanas, direitos e deveres dos pedestres e motoristas. A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e Trânsito, através do Núcleo de Ensino da Guarda Municipal.

“O Núcleo de Ensino da Guarda Municipal, tem o objetivo de levar a Educação no Trânsito principalmente para as crianças, onde venham aprender sobre os sinais de trânsito, faixa de pedestre, o uso do cinto de segurança, orientar seus pais a usar o capacete de segurança, a utilização da cadeirinha. Esse trabalho que temos feito nas escolas têm a finalidade de educar essa nova geração, que serão os futuros condutores, fazemos isso de uma forma bem agradável e lúdica, sem conflitos, com muita naturalidade e desempenho. Esse trabalho estava parado, devido a grande dificuldade financeira no município e nessa nova Gestão foram reativados, pois é um trabalho de grande importância para nossa sociedade”, destacou o Corregedor da Guarda Municipal, Lopes.