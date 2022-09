Governo do Estado inaugura a segunda escola tecnológica do município - Divulgação

Publicado 28/09/2022 12:32

A nova E-Tec do município foi implantada no Ciep 353 – Dr Brochado da Rocha, na Ribeira. A unidade foi a 16ª inaugurada pelo Governo do Estado que tem previsão de inaugurar mais 34 em diversos municípios fluminenses.

O Ciep 353 foi todo reformado para receber a E-Tec e se tornar a segunda escola mais tecnológica de Cachoeiras de Macacu. A unidade conta com conexão à internet de alta qualidade, lousa digital em todas as salas, área destinada às atividades de produção audiovisual, robótica, realidade virtual e salas makers. Além de se tornar uma escola sustentável com painéis solares, lâmpadas de led, reúso de água, coleta seletiva de lixo e horta comunitária.

“É muito gratificante quando temos investimentos como esse do Governo do Estado na educação do município. Duas unidades de E-Tecs, de 50 que serão inauguradas em todo o Estado, foram implantadas aqui em Cachoeiras de Macacu isso é muito importante e mostra uma atenção muito especial do Governo Estadual com os municípios do interior, mas especialmente com o nosso município”, disse o Prefeito Rafael Miranda, que prestigiou a inauguração.

O Secretário de Estado, Alexandre Valle, falou dos esforços do Governo do Estado de levar o melhor que há em educação para as escolas do interior. “A principal orientação que recebemos foi a de tratar os municípios do interior com o mesmo carinho e qualidade que lidamos com escolas da região metropolitana. Hoje entregamos a nossa 16ª E-Tec que possui o que há de mais tecnológico em educação, os alunos encontram aqui equipamentos que não são encontrados nem em escolas particulares. Esse é o nosso trabalho, levar investimentos importantes para desenvolvimento da educação no interior”, destacou Valle.

A inauguração contou com a presença da Vice-Prefeita Drª Patrícia Coelho; do vereador Professor José Cândido; do Secretário Municipal de Educação Osório de Souza; da Diretora Geral da unidade Maria Suely; do Diretor Adjunto, João Victor Gaspar; além de professores, alunos e autoridades do município.