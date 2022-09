Prefeitura lança programa "Família Macacu" - Divulgação

Prefeitura lança programa "Família Macacu"Divulgação

Publicado 27/09/2022 15:07

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social lançou na última quinta-feira (22/9), na Casa de Artes Wellington Lyra (Cawell), o programa “Família Macacu” que tem como objetivo o acolhimento da Pessoa Idosa por famílias previamente cadastradas e habilitadas no Programa e que tenham condições de recebê-los e mantê-los, promovendo a manutenção dos direitos básicos, oferecendo meios necessários à saúde, alimentação e convívio social. Em contrapartida, a família acolhedora receberá uma bolsa-auxílio do município de no mínimo um salário-mínimo para acolher a pessoa idosa.

“Quem poderia imaginar em dezembro de 2020, com tantos problemas como salários atrasados, ambulatório fechado, falta de coleta de lixo, sem iluminação pública e serviços básicos, estaríamos comemorando em menos de um ano e nove meses depois o lançamento de um programa tão importante para garantir os direitos básicos das pessoas idosas como a Família Macacu? Sabemos de todos os problemas que o município possui, e estamos trabalhando constantemente para melhorar as condições de vida de toda a população cachoeirense. Não conseguiremos resolver, da noite para o dia, todos os problemas deixados nos últimos anos, estamos recuperando escolas, unidades de saúde, pagando os salários atrasados, e aos poucos levando melhorias de infraestrutura para os bairros. Mesmo com todos os problemas que enfrentamos, o lançamento deste programa é o exemplo de que o Governo Municipal em parceria com o Legislativo está no caminho certo na construção de uma sociedade mais justa e que cuida de todos” destacou o Prefeito Rafael Miranda.

A Secretária de Assistência Social Gilvana Miranda disse como funcionará o projeto. “Esse projeto funcionará a partir da demanda de uma pessoa idosa, que não pode ser qualquer idoso, ele precisa estar com os seus direitos violados, vínculos familiares rompidos, porque o acolhimento fora da família consanguínea só acontecerá quando todas as possibilidades dele ficar acolhido com algum familiar forem esgotadas. No programa a pessoa idosa passará por uma avaliação técnica para verificar se todos os critérios de elegibilidade foram atingidos. Se a pessoa estiver numa situação de alta vulnerabilidade onde ele tenha alguma desorientação que ele coloque em risco a sua própria vida a pessoa idosa não terá o perfil para a família acolhedora e sim um perfil para uma instituição de longa permanência. Entrando na família acolhedora ele viverá como se fosse realmente parte daquela família onde terá novamente um convívio social com acompanhamento da equipe técnica da Secretaria de Assistência Social e com integração com outras secretarias como Saúde, Educação, Esporte, Lazer e Cultura. A proposta do programa é que a pessoa idosa consiga reconstruir sua vida para que ela possa ser gestora de suas próprias ações com perspectivas de futuramente retornar ao ceio familiar, visto que no período que ela estiver aos cuidados do programa a equipe técnica com o Creas realizará um trabalho com as famílias para que elas possam se reestruturar e receber novamente essa pessoa idosa” disse.

“As famílias que desejarem acolher o idoso elas podem procurar o Programa Família Macacu, que fica localizado dentro do Creas em Cachoeiras de Macacu, onde ela realizará uma inscrição, onde a família terá que atender a todos os protocolos de avaliação documental, estrutura física da casa que irá acolher a pessoa idosa e essa família sendo aprovada, ela ficará num banco de espera para abrigar a pessoa idosa. Chegando a pessoa com necessidade de acolhimento encaminharemos para a família cadastrada terá direito a uma bolsa-auxílio de um salário-mínimo para custear as despesas do acolhido e se o acolhido tiver algum grau de dependência ela poderá receber um acréscimo percentualmente que está previsto na lei municipal 2534/2022 que criou o programa”, concluiu Gilvana.

O endereço do Programa Família Macacu é na Rua Anício Monteiro da Silva, s/nº, no Centro de Cachoeiras de Macacu e os atendimentos são terça e quinta das 8 às 17h e o telefone é o 21 2649 2497.

Participaram do lançamento do Programa os vereadores Vinícius Romero e Neizinho do Posto; além da Promotora de Justiça Drª Juliana Gomes Viana; do presidente da OAB de Cachoeiras de Macacu, David Ruas; além de diversos secretários municipais, assistentes sociais, psicólogos e diversos representantes da sociedade civil.