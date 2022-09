Secretaria de Ordem Pública realiza ação nas ruas de Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Publicado 27/09/2022 15:09

Guardas Municipais, da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Trânsito, realizaram na semana passada, diversas ações de conscientização para motoristas, ciclistas, pedestres, motociclistas e passageiros sobre segurança no trânsito em diversos locais de grande fluxo de movimento no município. Foram distribuídos panfletos e orientações da equipe sobre as melhores práticas visando garantir a segurança de todos no trânsito.