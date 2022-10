Do dia 22 a 28 de setembro foram realizados serviços nos bairros de Japuíba, Boa Vista e Papucaia - Divulgação

03/10/2022

Do dia 22 a 28 de setembro foram realizados serviços nos bairros de Japuíba, Boa Vista e Papucaia.

Em Japuíba foi realizado o desentupimento da escola da Serra de Bertholdo, recuperação de rede no Loteamento de Domingo Português e manutenção em rede próxima a oficina de Tavinho. Na Boa Vista foi realizado reparos em afundamento de galeria na Rua Nicanor Pinto e recuperação de rede de esgoto na Rua C no Boqueirão. Em Papucaia foram colocadas manilhas na Avenida Paulo Francisco Torres. E no bairro de Parque Santa Luiza foi realizada a instalação de parapeito em rede de abastecimento de água.