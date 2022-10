Fundação Macatur de Cultura e Turismo, divulga as atrações para as feiras em Papucaia e Boca do Mato - Divulgação

Fundação Macatur de Cultura e Turismo, divulga as atrações para as feiras em Papucaia e Boca do MatoDivulgação

Publicado 05/10/2022 13:20

A Fundação Macatur de Cultura e Turismo, divulgou as atrações gratuitas do próximo sábado (08) e domingo (09) nas feiras que acontecem na Praça dos Colonos em Papucaia e na Praça de Boca do Mato. No sábado, a partir das 10 horas, na Praça dos Colonos terá apresentação de artesanato com Sol Killiã e no domingo, a partir das 15 horas, na Praça de Boca do Mato terá show musical com Gabriela Pimenta.