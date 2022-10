Prefeitura lança "Programa Feliz Idade no Parque" - Natália Mourão

Publicado 06/10/2022 14:04

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) em parceria com a Fundação Macatur, lançou na manhã desta quarta-feira (05/10), no Parque da Cidade (Sede da APA Macacu), o “Programa Feliz Idade no Parque”.

Programa visa proporcionar momentos de lazer, confraternização, integração que possibilitem uma melhor qualidade de vida aos nossos idosos que tanto contribuíram para o desenvolvimento do município.

“Esse programa será muito importante para que nossos idosos tenham um espaço com atividades para que eles possam se confraternizar com seus amigos e tenham uma vida social mais saudável e ativa. Aos poucos estamos entregando melhores serviços para a população e isso é fruto de muito trabalho de toda nossa equipe que é incansável na busca da melhoria de vida da nossa gente. Parabéns a Secretaria de Assistência Social e a Fundação Macatur por esta iniciativa”, destacou o Prefeito Rafael Miranda.



O programa atenderá especialmente as pessoas idosas de baixa renda que residam em bairros mais afastados do Centro da Cidade, com dificuldade de locomoção e que estejam vivenciando um possível isolamento social. As atividades serão realizadas por professores instrutores capacitados e habilitados para acolher os idosos, com toda segurança, visando melhorar a qualidade de vida deste público.



O lançamento do programa contou com a presença da Primeira-Dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Gilvana Miranda; do Presidente da Fundação Macatur, Paulo Schiavo; dos vereadores Vinícius Romero, Ivan Dionísio e Professor Edgar; além de diversos secretários municipais e dezenas de idosos que participarão do Programa.

Mais informações através do telefone (21) 2649 3076 ou pelo instagram @semas.cachoeirasdemacacu