Representantes do município participam de encontro para desenvolvimento da agricultura - Divulgação

Representantes do município participam de encontro para desenvolvimento da agriculturaDivulgação

Publicado 07/10/2022 18:30

Nesta quinta-feira (6/10), representantes do município de Cachoeiras de Macacu participaram do “Rio Scientific Entrepreneurship – Negócios que impulsionam a ciência”.

O evento; que foi organizado pela UFRJ, FAPERJ e Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) com apoio do Conleste; contou com palestras e debates com profissionais do Ministério da Agricultura, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), dentre outras instituições e a inauguração do eixo de inovação da SNA para as Startups do mercado.

Participaram do evento o Secretário Municipal de Agricultura, Marcos Gois; além de representantes dos municípios de Tanguá, Rio Bonito, Saquarema e Nova Friburgo.