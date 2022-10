A obra de reforma da Creche Mercedes Soares, que fica na Rua Romeu Caetano Guida no Centro, segue avançando - Divulgação

13/10/2022

A obra de reforma da Creche Mercedes Soares, que fica na Rua Romeu Caetano Guida no Centro, segue avançando. Durante as obras diversos problemas na estrutura foram encontrados e estão sendo corrigidos como toda a parte elétrica da unidade que estava em estado mais deteriorado do que o previsto no início além de troca de portas e janelas.

“Aguardávamos pela reforma da nossa creche há muitos anos, um prédio antigo que foi adaptado para receber crianças de 1 a 3 anos. Com o passar do tempo, as precárias manutenções não davam mais conta de um telhado de tantos anos. Nosso espaço foi abandonado pelos governantes e, há pelo menos 8 anos, não tínhamos sequer ajuda para uma pintura. Mas, hoje a história é outra. Nosso tão sonhado salão de festas e refeitório está sendo reformado! Com telhado, cozinha nova e banheiros. O prédio anexo, e o principal também, receberão um telhado novinho e pintura, além de uma rampa de acesso para nossos pequenos alunos. Gratidão é nossa palavra de ordem.” disse Nilcinea Florentino, diretora da unidade.