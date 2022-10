Encontro em Japuíba realiza conscientização sobre o câncer de mama com gestantes e nutrizes - Divulgação

Publicado 13/10/2022 20:21

Na última segunda-feira (10/10) gestantes e nutrizes assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS - Japuíba) participaram de um encontro que discutiu a importância da conscientização a respeito do Câncer de Mama, além de conhecerem os serviços existentes no diagnóstico e tratamento que contribuem com a redução da mortalidade de mulheres.

O encontro contou com a participação da equipe da ESF do bairro onde a enfermeira Jane falou do tema abordado, fortalecendo o discurso de que mulheres grávidas devem manter, sim, a rotina de cuidados preventivos, porém, com algumas alterações durante esse período. O autoexame, por exemplo, deve ser feito desde o início da fase de pré-natal, já que ocorre de possíveis alterações ser mais difíceis de ser percebidas no final da gestação ou durante a amamentação.