Diversos profissionais da rede municipal de ensino participaram no último sábado de uma confraternização para celebrar o "Dia do Professor". - Mauro Costa

Publicado 18/10/2022 20:11

O evento aconteceu no Espaço Viva no bairro da Boa Vista e contou com a presença do Prefeito Rafael Miranda e do Secretário de Educação Professor Osório de Souza. Na oportunidade os profissionais da educação também puderam conferir os uniformes escolares, kit de material escolar, mobiliário e instrumentos musicais que estão sendo adquiridos pela SME para as unidades de ensino de Cachoeiras de Macacu.

“Sendo filho de uma professora e casado com uma professora não poderia faltar essa confraternização tão importante que marca o retorno desta celebração. Aqui reforçamos o nosso compromisso com a educação de Cachoeiras de Macacu e pontuamos os avanços que estamos realizando. O trabalho é árduo e continuo mas é inegável que estamos avançando na educação do município com a valorização do servidor municipal e aqui em especial ao profissional da educação, entregamos diversas reformas de unidades de ensino e estamos reformando outras, criamos projetos de fortalecimento da leitura com distribuição gratuita de livros que é um exemplo no Estado. Enfim, parabenizo o Professor Osório e toda a equipe da secretaria de educação pelo brilhante trabalho realizado em nosso município. Seguiremos trabalhando com o objetivo de sempre ofertar o melhor para os nossos alunos”, disse o Prefeito.

O evento contou com a participação de aproximadamente 500 profissionais da educação que tiveram um dia de muita alegria e diversão onde puderam celebrar com amigos o “Dia do Professor”. A festa contou ainda com a presença dos vereadores Fabrício Português, Lucas Stutz, Dunga e Vinícius Romero, além de diversos secretários municipais.