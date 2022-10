Campeonato municipal de futebol de base começa a todo vapor em Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Campeonato municipal de futebol de base começa a todo vapor em Cachoeiras de MacacuDivulgação

Publicado 20/10/2022 14:15

Após diversos anos de esquecimento pelas gestões anteriores, o Campeonato Municipal de Futebol de Base organizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte, retornou no último sábado (15/10) com três jogos no Estádio Municipal Izaltino Carneiro Ribeiro nas categorias Sub-14, Sub-16 e Sub-21.

Na primeira partida da categoria Sub-14 a equipe Semear venceu o Colonial por 1 a 0. Já no Sub-16 o time do Colonial venceu o Semear por 5 a 2. E na categoria Sub-21 o time de Agro Brasil venceu o Colonial por 5 a 0. A primeira rodada contou com apoio da Secretaria Municipal de Saúde que disponibilizou uma equipe de enfermagem para atendimento dos atletas.

A competição conta com a participação de aproximadamente 400 atletas entre 12 e 21 anos divididos em 19 equipes, sendo 6 times na categoria Sub-14, 6 equipes no Sub-16 e 7 times na categoria Sub-21.

A próxima rodada acontecerá no sábado (22/10) a partir das 8 horas na Vila Olímpica e no Estádio Municipal, confira os jogos:

Local: Estádio Municipal

08:00h | Sub-14 | Genesis X Boa Vista

09:00h | Sub-16 | Boa Vista X Léo Moura

10:00h | Sub-14 | Parque Veneza X Japuíba

Local: Vila Olímpica

08:00h | Sub-21 | Agro Brasil X Parque Veneza

10:00h | Sub-21 | Julio Cabeludo X Léo Moura