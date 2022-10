CRAS de Papucaia realiza confraternização do Dia das Crianças - Divulgação

20/10/2022

Diversas crianças, assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Papucaia, participaram na última sexta-feira (14/10) de uma confraternização para celebrar o “Dia das Crianças”, comemorado no dia 12. O evento com várias atividades como brincadeiras, gincanas, bate-papo e lanche para a garotada. A confraternização teve como principal objetivo o fortalecimento dos laços sociais entre as crianças assistidas pelo Cras de Papucaia que integra os equipamentos assistenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social.