Obra de reforma da Escola Municipal Vecchi continua avançando - Mauro Costa

Obra de reforma da Escola Municipal Vecchi continua avançandoMauro Costa

Publicado 24/10/2022 17:16

Desde o ano passado a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, tem trabalhado para melhorar os espaços físicos das unidades educacionais do município que ficaram esquecidas nas gestões anteriores. Uma escola que está recebendo obra de reforma é a Escola Municipal Vecchi que está recebendo um telhado novo, reforma no piso, pintura interna e externa, construção de refeitório novo, reforma de parquinho, dentre outras melhorias.

As cinco escolas já entregues são: Ceim Tia Anastácia (Japuíba), o Ceim Profª. Miriam Lambardozi da Silva Belmont (Japuíba), o Centro de Recursos Educacionais Especializado Municipal Maria de Mello Fontes - CREEM (Cachoeiras), o Ceim Brilho do Sol (Cachoeiras) e a Escola Municipal Colônia Agrícola Knust (Serra Queimada).