Prefeitura adquire frota de veículos novos para atender a populaçãoSormani Silva

Publicado 31/10/2022 17:45 | Atualizado 31/10/2022 18:07

Com o objetivo de melhorar os atendimentos à população cachoeirense; a Prefeitura através da Secretarias de Saúde (SMS), de Assistência Social (Semas) e da Autarquia Municipal de Água e Esgoto (Nova Amae); adquiriu 24 veículos zero quilômetros. Os veículos foram entregues na última quinta-feira (27/09) na Praça Manoel Diz Martinez após serem exibidos às populações dos bairros de Papucaia, Ribeira, Japuíba e Cachoeiras.

“Eu e Drª Patrícia estamos muito felizes com mais este passo dado na nossa administração. Com esses veículos que foram adquiridos poderemos atender melhor a nossa gente. Sabemos que temos muito ainda a fazer, mas estamos sempre melhorando os serviços e realizando investimentos que realmente mudam a realidade das pessoas que são assistidas pela administração municipal. Mesmo com mais de R$ 200 milhões em dívidas, que aos poucos estamos quitando, estamos investindo na saúde, educação, assistência social, esporte, dentre outras áreas”, destacou o Prefeito Rafael Miranda.

Foram adquiridos 16 veículos para atender as demandas da SMS como o Tratamento Fora do Município (TDM), aos Núcleos Ampliados de Saúde da Família (Nasf) e as Estratégias de Saúde da Família (ESF). A Semas adquiriu três novos veículos para atendimento aos beneficiários do Abrigo Municipal e visitas domiciliares e transporte de usuários para atendimentos assistenciais. E a Nova Amae aumentou sua frota com cinco motos para agilizar os atendimentos de serviços de manutenção.

O evento contou com a presença do Prefeito Rafael Miranda, da Vice-Prefeita Drª Patrícia Coelho; da Primeira-Dama e Secretária de Assistência Social Gilvana Miranda; do Secretário Municipal de Saúde Dr Carlos Eduardo (Casé); do Presidente da Nova Amae Anderson Biju; além dos vereadores Vinícius Romero, Dunga, Fabrício Português, Lucas Stutz, Dudu do Povão e Celino; o vereador licenciado e Secretário Municipal de Esportes Lolô Eletricista dentre outros secretários municipais também compareceram ao evento.