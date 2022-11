Agentes da defesa civil do município se qualificam em cursos de motopoda e motosserra - Divulgação

Agentes da defesa civil do município se qualificam em cursos de motopoda e motosserraDivulgação

Publicado 04/11/2022 17:27

A Prefeitura, através da Coordenação de Defesa Civil, em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-Rio) e o Sindicato Rural de Itaboraí, ofertaram nos meses de setembro e outubro deste ano cursos de qualificação de motopoda e motoserra para diversos agentes de Defesa Civil do município.

Os encontros aconteceram no Parque da Cidade (Sede da Apa Macacu) no período de 22 a 24 de setembro para o curso de motopoda e de 20 a 22 de outubro o curso de motoserra.

“Esse curso foi muito importante para a preparação dos nossos agentes de Defesa Civil, que agora estão prontos a agirem de forma mais ágil e assertiva nas ações de poda e desobstruções em futuros incidentes. Aproveito para agradecer a parceria do Senar-Rio, nas pessoas da mobilizadora Patrícia Paola e do instrutor Júlio Cesar, que foram muito atenciosos com nossos agentes e deixaram conhecimentos que ajudarão demais nos serviços que prestamos à população cachoeirense”, destacou o Coordenador de Defesa Civil, Iago Siqueira.

Em casos de emergência ligue 199.