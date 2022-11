Vacinação contra a poliomielite será realizada em creches do município a partir de hoje, 3 de novembro - Divulgação

Publicado 03/11/2022 13:50

Com o objetivo de ampliar o percentual de vacinação de crianças entre 15 meses e 5 anos de idade contra a poliomielite (paralisia infantil) no município a Secretaria Municipal de Saúde iniciará nesta quinta-feira (3/nov) a vacinação nas creches de Cachoeiras de Macacu, Papucaia e Japuíba.

03/novembro | Manhã (11h) e Tarde (15h) | Ceim Brilho do Sol, Centro;

04/novembro | Tarde (15h) | Ceim Tia Anastácia, Japuíba;

11/novembro | Tarde (15h) | Jardim Escola Sonho Meu, Papucaia;

11/novembro | Manhã (11h30) e Tarde (16h30) | Ceim Prof Diana Coelho Duarte, Centro;

18/novembro | Manhã (10h) e Tarde (15h) | Ceim Barãozinho, Centro;

25/novembro | Manhã (11h) e Tarde (15h) | Ceim Mirian Lambardozi, Japuíba.



O que é poliomielite?

A poliomielite, também conhecida como pólio ou paralisia infantil, é uma doença causada por um vírus chamado poliovírus. O poliovírus invade o nosso sistema nervoso e, nos casos mais graves, pode causar paralisia. A poliomielite é uma doença muito contagiosa, ou seja, é transmitida de pessoa para pessoa de forma muito rápida. Ela afeta principalmente crianças menores de cinco anos, mas também pode acometer adultos. A vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças menores de cinco anos devem ser vacinadas. (Fonte: Fiocruz)

A vacinação será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Superintendência de Vigilância em Saúde e da Coordenação de Imunização.

