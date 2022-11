Experiências em boas práticas educacionais se destacam em feira no centro do município - Sormani Silva

Publicado 01/11/2022 18:22

Com o objetivo de expor diversas experiências de boas práticas educacionais no município, a Secretaria Municipal de Educação, realizou na última quinta-feira (27/10) na Praça Manoel Diz Martinez no Centro do Município, a “Feira de Boas Práticas da Rede Municipal de Ensino”. O evento contou com a presença de 21 unidades de ensino do município que realizaram exposições de seus projetos pedagógicos e apresentaram os trabalhos executados durante o ano letivo de 2022.

Além da exposição dos projetos a Feira contou também com a apresentação do cantor e contador de histórias Marcelo Serralva, experiências com o grupo Toca da Ciência e uma palestra com o Professor Leonardo Apolinário (mestre e doutorando em teoria literária pela Universidade do Rio de Janeiro).