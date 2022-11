Saúde do adolescente é tema do 4º encontro da "Rede Macacu" - Sormani Silva

Publicado 07/11/2022 13:43 | Atualizado 07/11/2022 14:19

Realizado no Auditório da Prefeitura, reunião abordou a saúde do adolescente e os trabalhos realizados pelo Programa de Saúde do Adolescente (ProSad) em Cachoeiras de Macacu.

A “Rede Macacu” é um projeto que tem como objetivo a discussão e aperfeiçoamento das experiências dos atendimentos das equipes técnicas da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ao qual trabalham profissionais como assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentre outros.