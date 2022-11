Feira de Boas Práticas Pedagógicas destaca investimentos na Educação de Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Feira de Boas Práticas Pedagógicas destaca investimentos na Educação de Cachoeiras de MacacuDivulgação

Publicado 14/11/2022 17:16

O município, por meio do Executivo, enviou ao Legislativo, projeto de lei aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que reformula os níveis da Educação de Cachoeiras de Macacu, subdividindo-os em 8 (oito) patamares que atendem ao piso nacional de educação (Lei 11.738). Com diálogo entre os poderes públicos e a sociedade civil, a cidade serrana terá este direito adquirido colocado em prática pelo Governo Municipal.

Cachoeiras de Macacu tem aproximadamente 60 mil habitantes e cerca de 40 unidades escolares municipais. Com muito esforço e dedicação, desde 2021, a rede municipal de ensino vem recuperando baixas oriundas da Pandemia e abandonos prediais de gestões passadas. Atualmente, a rede chega a quase 7.000 alunos e grande parte das escolas segue avançando em reformas e revitalizações, a fim de atender com mais conforto e segurança à toda comunidade escolar. Recentemente, houve concurso público para docentes com mais de 2.000 inscritos.

Cachoeiras de Macacu é tida como a capital ecológica do Estado do Rio, com maior volume de água desaguando na Baía de Guanabara e mais de 54% de território verde preservados em mata atlântica, tendo a serra de Boca do Mato como um de seus principais patrimônios naturais; gozando, ainda, por exemplo, de um alto índice de bem-estar social, qualidade do ar e segurança urbana no contexto do Estado do Rio de Janeiro.