Colégio Municipal Alberto Monteiro Barbosa passa pela maior obra de reforma da unidadeMauro Costa

Publicado 10/11/2022 16:39

Apresentando há vários anos problemas em sua estrutura, o Colégio Municipal Alberto Monteiro Barbosa (CMAMB), está passando por uma grande obra de reforma que contará com intervenções na cobertura, quadra, cozinha, troca de pisos, substituição de portas e janelas, construção de banheiro com acessibilidade. A reforma está sendo realizada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação.

Para não prejudicar o aprendizado dos alunos as aulas, desde o último dia 24 de outubro, estão acontecendo nas dependências da Igreja Batista Central que oferece todo conforto para os nossos alunos que possuem a sua disposição oito salas, sala de direção, secretaria, sala de recursos, cozinha e refeitório, que atendem aproximadamente 350 alunos nos turnos da manhã, tarde e noite.

As escolas que já tiveram as obras dos prédios concluídas são: o CEIM Tia Anastácia (Japuíba), o CEIM Profª Miriam Lambardozi (Japuíba), o Centro de Recursos Educacionais Especializado Municipal - Maria de Mello Fontes (CREEM) (Centro), o CEIM Brilho do Sol (Centro) e a E. E. M. Colônia Agrícola Knust (Serra Queimada).