Responsabilidades pedagógicas e administrativas são temas de encontro de gestores educacionais - Mauro Costa

Publicado 11/11/2022 17:38

O evento foi realizado no Espaço Viva no bairro da Boa Vista e os palestrantes Vilmar Britto e Andressa Bonato abordaram as competências e responsabilidades pedagógicas e administrativas no ambiente escolar e a gestão, ferramentas, técnicas, visão e missão de uma unidade escolar.

O segundo encontro da “Escola de Gestores” contou com a presença do Secretário Municipal de Educação Professor Osório de Souza além de Diretores Gerais, Diretores Adjuntos, Dirigentes, Secretários e Auxiliares de Secretarias, Agentes de Pessoal, Orientadores e Supervisores Educacionais. O próximo encontro acontecerá no dia 06 de dezembro.