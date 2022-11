Fundação Macatur lança prêmio "Natal Cachoeiras de Luz" - Divulgação

Publicado 17/11/2022 11:34 | Atualizado 17/11/2022 11:36

A Prefeitura, através da Fundação Macatur, em parceria com a Associação Comercial de Cachoeiras de Macacu (Acecam), lançaram o prêmio “Natal Cachoeiras de Luz” com o objetivo de premiar as melhores decorações de natal do município. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 03 de dezembro através do link: https://www.fundacaomacatur.com/premionatal2022 O prêmio foi dividido em 5 categorias: Residência, Prédio Comercial, Fachada Comercial, Vitrine Comercial e Meios de Hospedagem. Serão premiadas duas decorações por categoria que receberão votos entre os dias 4 a 19 de dezembro. Os vencedores serão premiados com Troféu Natal Cachoeiras de Luz, Cesta Natalina e Troféu Embaixador Natal Cachoeiras de Luz.