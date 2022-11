Pré-matrículas para já podem ser realizadas no município - Divulgação

Pré-matrículas para já podem ser realizadas no municípioDivulgação

Publicado 16/11/2022 19:29 | Atualizado 16/11/2022 19:32

Os interessados em vagas de creche, pré-escola (Educação Infantil), ensino fundamental, educação de jovens e adultos (EJA) e ensino médio (Formação de Professores) já podem realizar a pré-inscrição na Secretaria Municipal de Educação.Para se inscrever em vagas de creches os interessados devem se inscrever até o dia 30 de novembro pelo link: https://forms.gle/EgVWJDeSijzYsfSd8 Já para as demais vagas os interessados devem se inscrever até o dia 2 de dezembro através do link: https://forms.gle/eHMEvd6RqN3MFDRE8. Informamos que o aluno que já é da rede não precisa se preocupar pois a vaga já está garantida através da renovação de matrícula. O resultado dessas vagas será divulgado no dia 14 de dezembro e os interessados deverão efetivar a matrícula entre os dias 19 a 29 de dezembro.Em caso de dúvidas entre em contato pelo telefone (21) 2649-4810 ou pelo e-mail: matricula.smecm@gmail.com.