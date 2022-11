Cachoeiras de Macacu alcança marca histórica para o desenvolvimento do turismo - Divulgação

Publicado 16/11/2022

O Cadastur é o sistema nacional de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo e garante diversas vantagens e oportunidades aos seus cadastrados e é também uma importante fonte de consulta para o turista.Desde o início de 2021 a Fundação Macatur tem trabalhado para aumentar os cadastros no município que eram de apenas 16 em janeiro do ano passado, ou seja, o aumento de 525% no Cadastur marca uma virada na gestão do turismo em Cachoeiras de Macacu.O Presidente da Fundação Macatur falou da importância do processo no desenvolvimento turístico do município. “O Cadastur é importante pois é a carteira de identidade do empreendimento turístico, o turismo profissional só se faz em locais que tenham o Cadastur, pois isso indica que é um lugar regular e que existem referências oficiais sobre ele, ou seja, é a carteira de identidade do turismo em Cachoeiras de Macacu”, destacou Paulo Schiavo.A Prefeitura, através da Fundação Macatur, continuará não medindo esforços para ampliar a rede de cadastros que tem como o principal objetivo o fortalecimento do turismo do município bem como a geração de emprego e renda para a população cachoeirense.Para acessar informações sobre o Cadastur basta clicar no link: https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/...