Obra de revitalização da Casa do Diabético e Hipertenso chega ao final - Divulgação

Obra de revitalização da Casa do Diabético e Hipertenso chega ao finalDivulgação

Publicado 17/11/2022 18:03

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, entregará às 10 horas desta sexta-feira (18/nov), a obra de revitalização e climatização da Casa do Diabético e Hipertenso (Casa DiaH). Para celebrar o momento e os 11º ano de existência da Casa DiaH serão realizadas diversas ações durante todo o dia.

Serão realizadas ações como: aferição de pressão arterial, aferição de glicemia, medidas antropométricas, práticas integrativas de saúde (com escalda pés e meditação), teste de PSA por método de fluorescência (resultado em 10 minutos, com avaliação médica), além de sorteio de auriculoterapia (com a enfermeira Ana Katia Brazil).