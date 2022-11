IAPCM divulga calendário de 2023 para prova de vida de aposentados e pensionistas - Divulgação

Publicado 17/11/2022 11:42

O Instituto de Aposentadorias e Pensões de Cachoeiras de Macacu (IAPCM) divulgou o calendário de 2023 para as provas de vida dos beneficiários aposentados e pensionistas do instituto.

A atualização dos dados cadastrais dos aposentados e pensionistas do IAPCM é necessária conforme determinação constante no Inciso IX do Artigo 37 da Constituição Brasileira. A comprovação anual de vida tem como objetivo evitar fraudes e promover melhorias na base de dados e na folha de pagamento dos segurados. O procedimento é obrigatório para todos os servidores aposentados e pensionistas vinculados ao IAPCM.

Os interessados em mais informações sobre o procedimento podem acessar o link: www.encurtador.com.br/fgmER, ir presencialmente no IAPCM ou enviar um e-mail para iapcmcachoeiras@outlook.com.

Confira abaixo o calendário completo:

Nascidos em Janeiro | De 11 a 25 de janeiro;

Nascidos em Fevereiro | De 13 a 24 de fevereiro;

Nascidos em Março | De 13 a 24 de março;

Nascidos em Abril | De 11 a 25 de abril;

Nascidos em Maio | De 11 a 25 de maio;

Nascidos em Junho | De 12 a 23 de junho;

Nascidos em Julho | De 11 a 25 de julho;

Nascidos em Agosto | De 11 a 25 de agosto;

Nascidos em Setembro | De 11 a 25 de setembro;

Nascidos em Outubro | De 11 a 25 de outubro;

Nascidos em Novembro | De 13 a 24 de novembro;

Nascidos em Dezembro | De 11 a 22 de dezembro.