Moradores do bairro do Rasgo recebem campo de grama sintética reformado e revitalizadoNatália Mourão

Publicado 23/11/2022 11:45

O Campo de Grama Sintética do Rasgo que é o primeiro espaço público com grama sintética inaugurado no município por muito tempo foi um espaço de lazer para os moradores do bairro, mas que estava precisando de melhorias pela falta de manutenção das gestões anteriores.

O campo teve o piso nivelado, a grama sintética substituída, a substituição da tela de proteção e a implantação de parque infantil. A obra foi realizada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras. “O campo estava abandonado, as crianças jogavam num espaço com buracos e com várias falhas no piso e estrutura. Assim que assumimos o governo em 2021 tínhamos a intenção de realizar uma reforma aqui e o resultado foi essa obra de muita qualidade que, com certeza, continuará sendo uma grande opção de lazer para a toda a família”, destacou o Prefeito Rafael Miranda.

Com a entrega da obra o município chega ao quarto espaço esportivo reformado pela atual administração, já foram reformados e entregues a Quadra do Ganguri, o Estádio Municipal, a Quadra da Ribeira e agora o Campo de Grama Sintética do Rasgo.

Estiveram presentes na entrega da obra os vereadores Dunga, Lucas Stutz, Ivan Dionísio, Fabrício Português, Neizinho do Posto, Celino, Vinícius Romero e Dudu do Povão; além do vereador licenciado e Secretário Municipal de Esporte Lolô Eletricista; do Secretário Municipal de Obras Fernando Miranda, bem como, diversos secretários municipais e lideranças locais.