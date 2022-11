Prefeitura divulga programação do Natal Cachoeiras de Luz - Divulgação

Publicado 23/11/2022 11:42

A Prefeitura, através da Fundação Macatur, divulgou nesta semana toda a programação do “Natal Cachoeiras de Luz”. A programação prevê eventos em diversas localidades como: Faraó, Maraporã, Guapiaçu, São José da Boa Morte, Japuíba, Ribeira, Papucaia e Cachoeiras de Macacu.

Programação Cachoeiras de Luz

27/11 | ABERTURA OFICIAL DO NATAL CACHOEIRAS DE LUZ

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças na Praça Manoel Diz Martinez;

19h – Parada de Natal a partir da Praça Duque de Caxias;

20h – Apresentação do Padre Omar e Coral Dó Ré Mi;

21h30min – Inauguração da Árvore de Natal.

06/12 | CANTATA DE NATAL NO FARAÓ

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças;

19h30min – Cantata de Natal no Coreto.

07/12 | CANTATA DE NATAL EM MARAPORÃ

16h às 18h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças;

18h – Cantata de Natal na Praça;

19h às 21h – Ação da Sec. Mun. de Assistência Social para crianças.

14/12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19h – Cantata de Natal no prédio da Secretaria de Educação.

15/12 | CANTATA DE NATAL EM GUAPIAÇU

15h às 19h – Ação da Sec. Mun. de Assistência Social para crianças;

19h30min – Cantata de Natal no Coreto.

16/12 | CANTATA DE NATAL EM SÃO JOSÉ DA BOA MORTE

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças

19h30min – Cantata de Natal nas Ruínas da Igreja de São José da Boa Morte

21h – Apresentação do Espetáculo Quebra Nozes

17/12 | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO QUEBRA NOZES EM PAPUCAIA

19h30min – Apresentação do Espetáculo Quebra Nozes no Anfiteatro

20/12 | CANTATA DE NATAL EM JAPUÍBA

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças;

19h30min – Cantata de Natal no Casarão de Japuíba.

21/12 | CANTATA DE NATAL NA RIBEIRA

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças;

19:h30min – Cantata de Natal no Coreto.

22/12 | CANTATA DE NATAL EM PAPUCAIA

15:00 - 19:00 - Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças

19:30 - Cantata de Natal no Anfiteatro

23/12 | CANTATA E PARADA DE NATAL NO CENTRO

19h – Parada de Natal;

20h – Cantata na Praça Manoel Diz Martinez;

21h30min – Entrega dos Prêmios Natal Cachoeiras de Luz.

27/12 (às 19h30min) | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO QUEBRA NOZES EM JAPUÍBA