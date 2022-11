Casa do Diabético celebra 11 anos com obra de revitalização - Divulgação

Publicado 21/11/2022 15:56 | Atualizado 21/11/2022 16:10

Inaugurada no dia 28 de junho de 2011, pelo então Prefeito Rafael Miranda, a Casa do Diabético e Hipertenso de Cachoeiras de Macacu (Casa DiaH) celebra, neste ano, 11 anos de existência.

O principal objetivo da Casa DiaH é oferecer um atendimento diferenciado aos pacientes diabéticos, insulinas e não insulinos dependentes, sem controle glicêmico e também aos pacientes hipertensos de difícil controle assim como portadores de cardiopatias residentes no município.

Os principais serviços gratuitos oferecidos à população pelo espaço estão a aferição de glicemia capilar, pressão arterial, medidas antropométricas, distribuição de aparelhos e fitas para medição de glicemia capilar, medicamentos e insulinas para os usuários cadastrados.

“A casa DiaH foi um marco na saúde, e o seu pioneirismo no estado ainda em 2011 foi muito importante para que o município tivesse redução na amputação de membros por causa da diabetes. Agradeço ao amigo e então secretário de saúde à época, Dr Mário Jorge Assaf, pela orientação para que pudéssemos inaugurar a Casa DiaH em Cachoeiras de Macacu. Hoje, após 11 anos, vemos como foi uma ação extremamente importante para a saúde da população”, disse o Prefeito Rafael Miranda.

O evento contou ainda com homenagens a servidores e colaboradores da Casa DiaH como uma homenagem especial ao Dr Mário Jorge Assaf.

Participaram da entrega diversas autoridades como a Secretaria de Saúde Interina, Ana Maria Moraes; e os vereadores Ailton Machado, Fabrício Português, Dudu do Povão, Celino, Marquinhos do Povo, Vinicius Romero e Alexandre Didico; além da primeira-dama e Secretaria Municipal de Assistência Social Gilvana Miranda; dentre diversos secretários municipais e profissionais da saúde.