Abertura do "Natal Cachoeiras de Luz" emociona famílias cachoeirensesMauro Costa

Publicado 28/11/2022 14:07

O evento contou com a participação de milhares de cachoeirenses que se emocionaram com as atrações do evento como: desfile natalino, apresentação musical, personagens, brincadeiras, iluminação temática, passeio de trenzinho, coral e inauguração da Árvore de Natal.

“Hoje, entregamos a segunda edição do Natal: Cachoeiras de Luz, evento que reuniu famílias, pessoas de todas as idades para celebrar a união, a fraternidade e o amor. Que possamos viver um dezembro com muitos motivos para celebrar, afinal, é Natal”, disse emocionado o Prefeito Rafael Miranda.

O próximo dia do “Natal Cachoeiras de Macacu” acontecerá no dia 6 de dezembro a partir das 15 horas no bairro do Faraó. A programação prevê eventos em diversas localidades como: Maraporã, Guapiaçu, São José da Boa Morte, Japuíba, Ribeira, Papucaia e Cachoeiras de Macacu.

A abertura do Natal em Cachoeiras de Macacu contou ainda com a presença de diversas autoridades municipais como a Vice-Prefeita Drª Patrícia Coelho Duarte; os vereadores Dudu do Povão, Lucas Stutz, Fabrício Português, Vinícius Romero, Neizinho do Posto; além de diversos secretários municipais.

Veja todas as fotos da abertura do “Natal Cachoeiras de Luz” acessando o link: https://photos.app.goo.gl/dPGRcEoByjsXgeE38

Confira abaixo a programação completa do “Natal Cachoeiras de Luz”:

06/12 | CANTATA DE NATAL NO FARAÓ

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças;

19h30min – Cantata de Natal no Coreto.

07/12 | CANTATA DE NATAL EM MARAPORÃ

16h às 18h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças;

18h – Cantata de Natal na Praça;

19h às 21h – Ação da Sec. Mun. de Assistência Social para crianças.

14/12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19h – Cantata de Natal no prédio da Secretaria de Educação.

15/12 | CANTATA DE NATAL EM GUAPIAÇU

15h às 19h – Ação da Sec. Mun. de Assistência Social para crianças;

19h30min – Cantata de Natal no Coreto.

16/12 | CANTATA DE NATAL EM SÃO JOSÉ DA BOA MORTE

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças

19h30min – Cantata de Natal nas Ruínas da Igreja de São José da Boa Morte

21h – Apresentação do Espetáculo Quebra Nozes

17/12 | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO QUEBRA NOZES EM PAPUCAIA

19h30min – Apresentação do Espetáculo Quebra Nozes no Anfiteatro

20/12 | CANTATA DE NATAL EM JAPUÍBA

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças;

19h30min – Cantata de Natal no Casarão de Japuíba.

21/12 | CANTATA DE NATAL NA RIBEIRA

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças;

19:h30min – Cantata de Natal no Coreto.

22/12 | CANTATA DE NATAL EM PAPUCAIA

15:00 - 19:00 - Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças

19:30 - Cantata de Natal no Anfiteatro

23/12 | CANTATA E PARADA DE NATAL NO CENTRO

19h – Parada de Natal;

20h – Cantata na Praça Manoel Diz Martinez;

21h30min – Entrega dos Prêmios Natal Cachoeiras de Luz.

27/12 (às 19h30min) | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO QUEBRA NOZES EM JAPUÍBA