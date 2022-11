Profissionais da rede municipal de ensino se capacitam em primeiros socorros - Mauro Costa

Publicado 24/11/2022 12:23

Foi realizada na última sexta-feira (18/11), no Salão Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora Imaculada Conceição no Centro do município, um curso de capacitação para profissionais da educação municipal sobre medidas de primeiros socorros em sala de aula.

Cerca de 135 profissionais da rede municipal de ensino participaram do curso que foi oferecido através de uma parceria da Secretaria Municipal de Educação (SME) com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do Núcleo de Educação Permanente (NEP). A capacitação é uma exigência da Lei Federal nº 13.722, conhecida popularmente como Lei Lucas, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para funcionários de estabelecimentos de ensino público da educação básica.

A capacitação teve como palestrantes o instrutor de Educação Continuada do Samu, Claudemir Quirino; e pelas representantes do Samu/CM Thais Zilah e Liliane Lessa. O encontro contou com a presença da Subsecretária de Educação, Lia Brant; a Coordenadora do NEP da SMS, Rosy May Ade; e as coordenadoras do Programa Saúde na Escola Daiana castro e Tatiane Vidal.