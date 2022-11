Vitória do Brasil sobre a Suíça é celebrada por torcedores na Macacu Fan Fest - Mauro Costa

Publicado 29/11/2022 17:22

O segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo teve um resultado magrinho, mas muito celebrado pelos torcedores presentes na Macacu Fan Fest em Cachoeiras, Papucaia e Japuíba.

A Macacu Fan Fest é realizada pela Prefeitura, através da Fundação Macatur, com apoio da K1 Fibra. O evento conta com ornamentação temática, supertelão de led, palco, estrutura de som e DJ antes e depois da exibição da partida. É a primeira vez na história do município que a exibição pública de um jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo acontece simultaneamente em Cachoeiras, Papucaia e Japuíba.

O próximo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo acontecerá na próxima sexta-feira (02/12), a partir das 16 horas, contra a seleção de Camarões e terá a sua exibição na Macacu Fan Fest a partir das 15 horas.