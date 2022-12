Simulado realizado pela Defesa Civil prepara a população para situações de evacuação de área - Divulgação

Publicado 05/12/2022 18:32

Aconteceu no dia 26 de novembro no bairro do Rasgo um simulado realizado pela Coordenação de Defesa Civil com o objetivo de preparar a população local para situações de evacuação de área. O simulado contou com apoio da Regional da Defesa Civil (Redec Metropolitana).

“A Coordenação Municipal de Defesa Civil desde o início do ano tem realizado diversas ações de conscientização sobre os cuidados e importância de seguir as orientações de seguranças em relação a defesa civil. Além disso, temos um grande apoio da Redec Metropolitana que nos fornece todo o suporte para que possamos estar sempre atentos as melhores práticas de defesa civil, como na realização de simulados como esse que fizemos no Rasgo”, destacou o Coordenador de Defesa Civil Iago Siqueira.

Os simulados de emergência são exercícios práticos que implicam na mobilização de recursos e pessoas para avaliar, em tempo real, o processo de remoção de pessoas de áreas com risco de emergência. Tem como objetivo, entre outros aspectos, avaliar as ações realizadas, os recursos empreendidos e promover a capacitação e treinamento das equipes e população para enfrentar adequadamente uma situação de emergência.