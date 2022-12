Agro Brasil, Japuíba e Papucaia recebem serviços de manutenção da Amae - Divulgação

Publicado 02/12/2022 14:35

A Prefeitura, através da Nova Amae, realizou do dia 20 a 30 de novembro diversos serviços de manutenção em bairros do município como Agro Brasil, Japuíba e Papucaia. Em Agro Brasil foi realizada a troca de manilhas na Rua Paralela próximo ao Posto de Saúde e a substituição de manilha na estrada da Gleba Colégio (rua de acesso ao Posto de Gasolina).

Já no bairro de Japuíba a Nova Amae realizou serviço de desentupimento em rede de abastecimento de água na Rua carvalho de Almeida na Marrecas, reparo em caixa fluvial na Rua Lourival Cândido de Almeida, manutenção de rede de água próximo ao Rancho do Bosque, colocação de manilhas próximo ao Jardim de Infância Tia Anastácia, desentupimento de rede de água no Vilagem e manutenção em rede de abastecimento de água na Rua Antônio Trajano.

Em Papucaia foi realizada a limpeza de rede de esgoto na Rua José Frias na Expansão B, manutenção em rede de água na Av Monte Castelo em Guararapes, serviço em rede de água na Rua Edgar Rodrigues no Veneza e limpeza de caixa de esgoto na esquina da Rua Sebastião Mariano com a Rua Celina Costa Neto.

Em caso de problemas com a rede de água ou esgoto ligue ou envio um zap para (21) 2649 2040 ou acesse www.novaamae.com.br.