"Macacu Fan Fest" desta sexta (02) acontecerá na praça dos colonos em Papucaia, além de Cachoeiras e JapuíbaSormani Silva

Publicado 02/12/2022 15:40

O 3º jogo da Seleção Brasileira, contra a Seleção de Camarões na Copa do Mundo 2022, será exibido nesta sexta-feira (02) no “Macacu Fan Fest” que será realizado a partir das 15 horas na Praça dos Colonos em Papucaia, na Praça Macedo Soares em Japuíba e na Praça Manoel Diz Martinez em Cachoeiras. O evento é totalmente gratuito! Venha e traga toda a sua família!

O “Macacu Fan Fest” é uma realização da Prefeitura, através da Fundação Macatur, com apoio da K1 Fibra. O evento conta com estrutura de palco, som e supertelão de led além de DJ nos intervalos e fim de jogo.“Macacu Fan Fest” desta sexta (02) acontecerá na praça dos colonos em Papucaia, além de Cachoeiras e Japuíba