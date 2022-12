Hoje tem "Macacu Fan Fest" na torcida pelo Brasil - Natália Mourão

Hoje tem "Macacu Fan Fest" na torcida pelo BrasilNatália Mourão

Publicado 05/12/2022 11:57

Hoje, 05/12, a partir das 15 horas, terá mais um dia de “Macacu Fan Fest”. Desta vez é jogo eliminatório, se perder, estaremos fora da Copa do Mundo de Futebol. Então venha torcer pela Seleção Brasileira. A “Macacu Fan Fest” acontece na Praça dos Colonos em Papucaia, na Praça Macedo Soares em Japuíba e na Praça Manoel Diz Martinez em Cachoeiras.

A “Macacu Fan Fest” é um evento gratuito realizado Prefeitura, através da Fundação Macatur, com apoio da K1 Fibra. O evento conta com estrutura de palco, som e supertelão de led além de DJ nos intervalos e fim de jogo. Venha e traga toda a sua família!