Torcida cachoeirense comemora a classificação do Brasil às quartas de final da Copa do Mundo - Sormani Silva

Publicado 07/12/2022 13:41

As arenas da “Macacu Fan Fest” em Papucaia, Japuíba e Cachoeiras ficaram pequenas ontem (05) com a classificação da Seleção Brasileira de Futebol para as quartas de final da Copa do Mundo de 2022 após vitória por 4 a 1 sobre a Seleção da Coreia do Sul. Várias famílias e amigos celebraram a vitória da Seleção Brasileira que enfrentará a Seleção da Croácia, atual vice-campeã mundial, nas quartas de final na próxima sexta-feira (09) a partir das 11 horas.

A partir das 11 horas de sexta (09) teremos novamente estrutura com supertelão de led e sonorização na Praça dos Colonos em Papucaia, na Praça Macedo Soares em Japuíba e na Praça Manoel Diz Martinez em Cachoeiras.