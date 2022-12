Moradores do Faraó se divertem e se emocionam com festa natalina - Sormani Silva

Moradores do Faraó se divertem e se emocionam com festa natalinaSormani Silva

Publicado 07/12/2022 18:11

Com diversas atrações como pula-pula, touro mecânico, piscina de bolinhas, pipoca e algodão-doce as crianças da localidade tiveram uma tarde de muita diversão e alegria e ainda tiraram fotos com o Papai Noel.

Além das atrações para as crianças o evento contou com apresentação musical do Grupo Musical Feliz Idade da Secretaria Municipal de Assistência Social, cantata com os alunos da Escola Estadual Municipalizada Carlos Brandão e Escola Municipal Bom Jardim do Faraó e apresentação musical da Igreja Evangélica Caminhando com Cristo.

O evento contou com a presença do Prefeito Rafael Miranda, da Vice-Prefeita Drª Patrícia Coelho Duarte, a Primeira-dama e Secretária Municipal de Assistência Social Gilvana Miranda, além do Vereador Dudu do Povão, e diversos secretários municipais.