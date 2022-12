Cachoeiras de Macacu recebe prêmio de referência no atendimento à empreendedores do SEBRAE - Mídias Sociais

Publicado 07/12/2022 18:03

A Sala do Empreendedor de Cachoeiras de Macacu recebeu no dia 1º de dezembro o Prêmio Estadual do “Selo Sebrae de Referência no Atendimento” para empreendedores do município. Na oportunidade, dos dois prêmios ouro dados pelo Sebrae na cerimônia, Cachoeiras de Macacu ficou com um dos ouros.

“Essa premiação é o reconhecimento de um excelente trabalho que vem sendo realizado há alguns anos entre a Sala do Empreendedor e toda equipe, não podemos deixar de citar a importância da parceria dos setores de fiscalização que atuam no Sistema Regin como: a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Ordem Pública (Postura e Segurança Pública), a Vigilância Sanitária e todo apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico”, destacou a Coordenadora da Sala Maria José Caldogno.

O prêmio para Cachoeiras de Macacu deu-se com base nos pilares de qualidade no atendimento, gestão, ambiente de negócios, oferta de soluções, infraestrutura, presença digital e capilaridade. A Sala de Cachoeiras foi avaliada durante todo o ano de 2022 e foi reconhecida a nível estadual pelo Sebrae com o Selo Ouro de referência no atendimento. Ao todo o Prêmio contou com a inscrição de 41 municípios fluminenses que concorreram a quatro selos bronzes, quatro selos pratas e dois selos ouros.

“A Sala do Empreendedor vai atuar cada vez mais para manter o padrão e a qualidade no atendimento. O empreendedorismo deve ser o foco para que muitas vidas sejam transformadas em nosso município. Agradecemos ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, Renato Marins e ao prefeito Rafael Miranda por acreditar e incentivar os trabalhos da Sala do Empreendedor”, finalizou, a coordenadora da Sala.