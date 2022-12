Poste cai em cima de veículo após forte colisão - Reprodução mídias sociais

Publicado 12/12/2022 22:16

Na manhã deste domingo, 11/12, um motorista bateu contra um poste na Zona Rural de Cachoeiras de Macacu. O impacto foi tão violento que o a torre de energia elétrica caiu sobre o veículo, o deixando completamente destruído.

O caso ocorreu na Estrada do Marubai, próxima ao Curral do Quito. Depois do acidente, parte do Distrito ficou sem energia elétrica. Apesar dos avisos de curva perigosa, os motoristas não respeitam o limite de velocidade da via. Não há informações sobre os ocupantes do veículo.