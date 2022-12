Escola São Francisco de Assis, em Papucaia, recebe simulado de abandono da Defesa Civil - Divulgação

Publicado 12/12/2022 11:44

Com o objetivo de preparar a comunidade escolar da Escola Municipal São Francisco de Assis, em Papucaia, a Coordenação de Defesa Civil do município realizou no dia 30 de novembro um simulado de abandono em situações de emergência que contou com a participação de 415 alunos da unidade.

A Coordenação de Defesa Civil planeja expandir o simulado para outras unidades de ensino do município.

“Aproveito para agradecer toda a direção da escola, os professores e alunos que nos recepcionaram muito bem. Fico feliz em saber que estou à frente desta equipe de Defesa Civil Municipal que se mostrou, mais uma vez, estar preparada para momentos de anormalidade”, destacou o Coordenador da Defesa Civil, Iago Siqueira.