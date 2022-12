Finais do campeonato de futebol de base agitam fim de semana esportivo no município - Divulgação

Publicado 09/12/2022 12:18

Mais de 100 atletas entre 10 e 21 anos disputarão os títulos de campeões nas categorias Sub 14, Sub 16 e Sub21. A partir das 08 horas pela categoria Sub14 jogarão o Léo Moura e Semear, a partir das 09 horas jogarão o Léo Moura e Japuíba pelo Sub 16 e as 10 horas pela categoria Sub 21 jogarão Parque Veneza e Maraporã.

O confronto da final da categoria Sub 14 foi definido após a equipe de Léo Moura derrotar o Maraporã por 2 a 0 e o Semear vencer o Gênesis por 6 a 1 nas semifinais. Já o jogo da final do Sub 16 foi definido após a equipe Léo Moura vencer na semifinal o Tio Preto por 4 a 0 e na outra semifinal o time de Japuíba de classificou com vitória nos pênaltis por 8 a 7 sobre o Semear após empate em 2 a 2 no tempo normal. Já a decisão da categoria Sub 21 foi definida após, na semifinal, o Maraporã vencer o Júlio Cabeludo por 4 a 3 nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na outra semifinal o Parque Veneza venceu o Tio Preto por 3 a 2.

O Campeonato Municipal de Futebol de Base 2022 é realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e conta com apoio da Secretaria Municipal de Saúde.