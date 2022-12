Hoje, 14/12, tem cantata de natal no Prédio da Educação - Divulgação

Hoje, 14/12, tem cantata de natal no Prédio da Educação Divulgação

Publicado 14/12/2022 11:49

Dando continuidade as celebrações natalinas do “Natal Cachoeiras de Luz”, será realizada nesta quarta-feira (14/12) a partir das 19 horas, uma Cantata de Natal no Prédio da Educação que fica na Avenida Governador Roberto Silveira no Centro de Cachoeiras de Macacu/RJ.

As celebrações continuam nessa quinta (15/12) no Guapiaçu, na sexta (16/12) em São José da Boa Morte e no sábado (17/12) em Papucaia. Confira abaixo a programação completa do Natal Cachoeiras de Luz:

15/Dez (quinta) | CANTATA DE NATAL EM GUAPIAÇU

15h às 19h – Ação da Sec. Mun. de Assistência Social para crianças;

19h30min – Cantata de Natal no Coreto.

16/Dez (sexta) | CANTATA DE NATAL EM SÃO JOSÉ DA BOA MORTE

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças

19h30min – Cantata de Natal nas Ruínas da Igreja de São José da Boa Morte

21h – Apresentação do Espetáculo Quebra-Nozes

17/Dez (sábado) | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO QUEBRA NOZES EM PAPUCAIA

19h30min – Apresentação do Espetáculo Quebra-Nozes no Anfiteatro

20/Dez (terça) | CANTATA DE NATAL EM JAPUÍBA

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças;

19h30min – Cantata de Natal no Casarão de Japuíba.

21/Dez (quarta) | CANTATA DE NATAL NA RIBEIRA

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças;

19:h30min – Cantata de Natal no Coreto.

22/Dez (quinta) | CANTATA DE NATAL EM PAPUCAIA

15:00 - 19:00 - Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças

19:30 - Cantata de Natal no Anfiteatro

23/Dez (sexta) | CANTATA E PARADA DE NATAL NO CENTRO

19h – Parada de Natal;

20h – Cantata na Praça Manoel Diz Martinez;

21h30min – Entrega dos Prêmios Natal Cachoeiras de Luz.

27/Dez (terça), das 19h30min | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO QUEBRA NOZES EM JAPUÍBA