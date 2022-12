Secretaria de Educação divulga resultado das alocações de alunos - Divulgação

Publicado 14/12/2022 15:22

A Secretaria Municipal de Educação, divulgou nesta segunda-feira (12/12) o resultado das alocações do Cadastro Único para candidatos que não possuem vínculo ativo com a rede municipal de ensino. O resultado pode ser consultado no link: www.l1nq.com/E2bGV Os pais e/ou responsáveis deverão comparecer às referidas unidades escolares, de 13 a 23 de dezembro, com toda a documentação necessária dos alunos para confirmar a matrícula.Confira abaixo a relação de documentação necessária:Cópia de certidão de nascimento;Cópia de cartão de vacina atualizado;Cópia de comprovante de residência atualizado;Cópia do cartão do SUS;Cópia da Identidade e CPF do pai e da mãe ou do responsável legal;fotos 3X4 atualizadas (original);Cópia do tipo sanguíneo;Cópia do comprovante de beneficio social e extrato do beneficio recebido (casoreceba);Laudo comprobatório de deficiência (caso possua);Só poderá efetivar a matrícula a mãe, pai, ou responsável legal devidamente documentado;O não comparecimento a Unidade Escolar para confirmar a matrícula, no prazo, corresponderá à desistência da vaga.Os critérios classificatórios deverão ser comprovados por meio da apresentação dedocumentos emitidos por órgão competentes no ato da confirmação da matrícula.As crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista terão direito a vagaimediata, em conformidade com a Lei nº 6.708/2014.