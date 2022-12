Secretaria de Saúde realizará mutirões de vacinação de crianças em diversos bairros do município - Divulgação

Secretaria de Saúde realizará mutirões de vacinação de crianças em diversos bairros do municípioDivulgação

Publicado 16/12/2022 10:00

Com o objetivo de ampliar o percentual de imunização de crianças menores de 5 anos de idade a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará entre 17/12 a 14/01 um mutirão de vacinação em alguns bairros do município. No dia 17/12 será realizada em Papucaia 2, no dia 24/12 no Coletivo na Ribeira, no dia 31/12 no Village em Japuíba, no dia 07/01 no Boqueirão e no dia 14/01 no Rasgo. A vacinação será realizada das 8 às 12 horas.

Para realizar a imunização os responsáveis precisarão apresentar o cartão do Sus, CPF e caderneta de vacinação.